اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 10:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.. صور

الإثنين، 03 يناير 2022 08:55 م
وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.. صور البابا تواضروس الثانى يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، فى المقر البابوى بالقاهرة مساء اليوم الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفدٍ من الطوائف الإنجيلية، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

وضم الوفد، إلى جانب رئيس الطائفة الإنجيلية، الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، ورؤساء وممثلين عن طوائف الرسولية والنعمة ونهضة القداسة والمعمدانية، وكلية اللاهوت الإنجيلية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وأعرب قداسة البابا عن ترحيبه بوفد الكنائس الإنجيلية، وتناول ثلاثة معانٍ من وحى ميلاد المسيح:

المعنى الأول: البساطة (من خلال الرعاة)، مشيرًا إلى أن العالم مليء بالتعقيدات، ويجب أن يحيا الإنسان المسيحى بروح البساطة،

 "إِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ نَيِّرًا" (مت 6: 22)، والبساطة هنا تعنى نقاوة القلب.

المعنى الثاني: الهدية، وهى فكرة إنسانية للتعبير عن مشاعر المحبة والتقدير، مثلما فعل المجوس.

المعنى الثالث: الضيافة، فأسرة السيد المسيح لم تجد مكانًا سوى المذود، الذى صار أشهر مكان ضيافة، بل وأعظم مكان على وجه الأرض واحتضنتهم أنفاس الحيوانات الموجودة فيه.

ومن جهته عبر القس أندريه زكى عن شكره لقداسة البابا لحفاوة الاستقبال، وقال: "نحن نكن كل الحب لقداستكم، ونتابع المجهودات الكبيرة التى تقدمونها والتأثير الإيجابى لمواقف قداستكم على كافة الأصعدة".

البابا تواضروس الثانى والدكتور أندرية زكى
البابا تواضروس الثانى والدكتور أندرية زكى

 

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

 

الدكتور أندرية زكى
الدكتور أندرية زكى

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


الكنيسه الانجيليه

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد المجيد

الطائفه الانجيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الكنيسة الإنجيلية يهنئ المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ثوبه الجديد

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:10 م

رئيس الكنيسة الإنجيلية يتفقد استعدادات "قصر الدوبارة" لاحتفالات عيد الميلاد ..صور

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:08 م

بمشاركة الأوقاف والأزهر.. الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور 90 عاما على إنشائها بالبحيرة.. لايف

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:58 م

رئيس الكنيسة الإنجيلية فى تهنئة بطريرك الكاثوليك بالميلاد: رسالتنا محبة وفرح للعالم كله

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:22 م

رئيس الكنيسة الإنجيلية يلتقى محافظ سوهاج ويشارك فى رسامة شيوخ وشمامسة جدد

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:32 م

رئيس الكنيسة الإنجيلية يشهد الاحتفال بتدشين مبنى كنيسة نجع حمادى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:57 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة