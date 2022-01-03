نقابة قراء القرآن الكريم تمنح العضوية الشرفية للطفل المعجزة أحمد تامر

كتب على عبد الرحمن

قررت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، منح العضوية الشرفية للطفل المعجزة أحمد تامر ممدوح محمد، من محافظة الشرقية، قارئ القرآن فى احتفالية "قادرون باختلاف"، على المركز الثانى بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين.

وقالت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم فى بيان اليوم:"تكريما لأهل القران الكريم برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منحت نقابة محفظى وقراء القران الكريم بمصر العضوية الشرفية للطفل المعجزه احمد تامر ممدوح محمد من محافظة الشرقية لتفوقفه فى حفظ القرآن فى سن مبكرة، والنقابة تتمنى له التوفيق والسداد والنجاح الدائم".

وحصل الطفل أحمد تامر، قارئ القرآن فى احتفالية "قادرون باختلاف"، على المركز الثانى بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك فى الفرع الرابع لحفظ القرآن الكريم مع التجويد للناشئة.

وقال الطفل أحمد تامر فى بث مباشر سابق لـ"تليفزيون اليوم السابع"، إنه حفظ القرآن الكريم فى عمر 5 سنوات ونصف، على يد والديه وشقيقة والده، كما أنه بدأ فى تعلم أحكام التجويد، ويحب الاستماع للشيخ محمود خليل الحصرى والشيخ أحمد نعينع.

وتابع الطفل أحمد تامر:"أتمنى الفوز فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى تنظمها وزارة الأوقاف حتى أُكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسى".