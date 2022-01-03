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متحدث الصحة: طرح اللقاح المصرى لفيروس كورونا بالأسواق نهاية العام الجارى

الإثنين، 03 يناير 2022 10:24 م
متحدث الصحة: طرح اللقاح المصرى لفيروس كورونا بالأسواق نهاية العام الجارى حسام عبد الغفار
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدواء الجديد الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد لا يغنى عن الحصول على اللقاحات المضادات له.

 

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن الأدوية الجديدة تمثل نقلة نوعية فى التعامل مع إصابات فيروس كورونا، ويمكن الحصول عليها فى المنازل، بعدما كان يتناول المرضى أدوية كورونا فى المستشفيات.

 

وتابع، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحصول على كل ادوية ولقاحات كورونا: "المريض المصرى لا يقل فى الحقوق عن أى مواطن فى أمريكا أو أوروبا، وتعاقدنا على كميات من أدوية كورونا الجديدة لما يكفى علاج 70 ألف مواطن، وفى المرحلة الأولى سيتم تنظيم توزيعه من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وبعد ذلك قد يُطرح فى الأصوات".

 

ولفت، إلى أن مصر تعاقدت على 3 أدوية، الأول ما يكفى 20 ألف مريض كمرحلة أولى، والثانى يكفى 50 ألف مريض، والدواء الثالث يتم تصنيعه محليا من خلال 3 شركات، حيث قامت بتصنيعه فعليا ودخلت المراحل النهائية. 

 

وأشار، إلى أنه وفقا للمعدلات الحالية والنتائج التى ظهرت، فمن الوارد أن يُطرح اللقاح المصرى فى الأسواق بنهاية العام الجارى، وبعد توفيره للمواطنين، تستهدف الدولة المصرية تصديره للدول العربية والأفريقية والعالم. 

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات الإصابات فى مصر منخفضة مقارنة بدول العالم، وكذلك معدل دخول المستشفيات، ومن المتوقع أن يكون متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هو المتحور السائد.

 

 

 


حسام عبد الغفار

متحدث الصحة

لقاح كورونا

كورونا

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