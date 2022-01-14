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أخبار 24 ساعة.. السيسى يعلن 2022 عاما للمجتمع المدنى فى ختام منتدى شباب العالم

الجمعة، 14 يناير 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. السيسى يعلن 2022 عاما للمجتمع المدنى فى ختام منتدى شباب العالم الرئيس عبدالفتاح السيسى
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
استجابة لـ"اليوم السابع".. نقل نجل الفنان شوقى عبد الحكيم لدار رعاية بالجيزة
 
في ختام منتدى شباب العالم.. الرئيس السيسى يعلن 2022 عاما للمجتمع المدنى
 
وزير الأوقاف: العمالة لأعداء الوطن خطر داهم يجب مواجهته بكل حسم
 
الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى الكرنك بالأقصر
 
وزيرة البيئة: سعداء لقدرتنا على فتح برامج فى جلاسكو حول ملف التغيرات المناخية
 

اخبار 24 ساعه

الرئيس السيسى

الفنان شوقى عبدالحكيم

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وزير الاوقاف

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