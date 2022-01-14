أخبار 24 ساعة.. السيسى يعلن 2022 عاما للمجتمع المدنى فى ختام منتدى شباب العالم

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
استجابة لـ"اليوم السابع".. نقل نجل الفنان شوقى عبد الحكيم لدار رعاية بالجيزة
في ختام منتدى شباب العالم.. الرئيس السيسى يعلن 2022 عاما للمجتمع المدنى
وزير الأوقاف: العمالة لأعداء الوطن خطر داهم يجب مواجهته بكل حسم
الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى الكرنك بالأقصر
وزيرة البيئة: سعداء لقدرتنا على فتح برامج فى جلاسكو حول ملف التغيرات المناخية
الصحة توجه نصيحة هامة للحاصلين على لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل
الصحة: تجديد 65 عيادة متنقلة تقدم خدمات تنظيم الأسرة بجميع المحافظات
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