اليوم السابع
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وزيرة البيئة: سعداء لقدرتنا على فتح برامج فى جلاسكو حول ملف التغيرات المناخية

الخميس، 13 يناير 2022 05:57 م
وزيرة البيئة: سعداء لقدرتنا على فتح برامج فى جلاسكو حول ملف التغيرات المناخية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه فيما يتعلق بملف التغيرات المناخية ودور مصر فإن رئيس مؤتمر الأطراف سوف يضع جدول الأعمال، ونحن سعداء أننا تمكنا من فتح برامج فى جلاسكو حول ملف التغيرات المناخية.

 

وأضافت وزيرة البيئة، خلال جلسة مع ممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، إنه فيما يتعلق بالشمولية والتنظيم فإن مؤتمر الأطراف سيناقش كل الأمور المتعلقة بالتغيرات المناخية.

 

وتابعت وزيرة البيئة، أن القطاع الخاص والخبراء والقطاع العام ستكون موجودة بمؤتمر الأطراف وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

 

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

 

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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