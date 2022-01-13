اليوم السابع
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وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسى لتكريم أحد الأئمة بمنتدى شباب العالم: خير داعم للشباب

الخميس، 13 يناير 2022 03:05 م
وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسى لتكريم أحد الأئمة بمنتدى شباب العالم: خير داعم للشباب الرئيس السيسي يكرم أحد الأئمة فى منتدى شباب العالم
كتب على عبد الرحمن

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تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريم الشيخ محمد السيد أبو هاشم إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة وأحد شباب أئمة الأوقاف المتميزين وخريج الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويتمنى له مزيدًا من التوفيق. 
 
وأكد وزير الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خير داعم للشباب وللخطاب الوسطى وللفكر الوسطى المستنير. 
 
جدير بالذكر أن الشيخ محمد السيد أبو هاشم أحد أئمة الأوقاف الذين صدر لهم قرار وزاري بالإيفاد للخارج خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ لإحياء أيام وليالي شهر رمضان بدولة ألمانيا. 
 
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.
 
وفى ختام الاحتفالية، كرم الرئيس السيسي خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف البرامج والتقط صورة تذكارية معهم، وهم المهندس المعماري عمر سيف الله خريج برنامج المبعوثين بالخارج ومدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الشيخ محمد السيد أبو هاشم خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة وامام وخطيب مسجد السيدة زينب، الطيار داليا علاء الدين خليفة، خريجة برنامج تدريب الطيارين الجدد بشركة مصر للطيران، المحامي العام ايمان سمير القمري خريجة برنامج تدريب المحامين العموم بالنيابة العامة محامي عام النيابة العامة بالتعاون الدولي للنيابة العامة المصرية، المهندس محمد أحمد الصيرفي خريج برنامج تدريب أعضاء المكتب الفني لرئيس هيئة قناة السويس ووكيل قسم بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، المستشارة شاهندة محمد كمال خريجة برنامج تدريب مستشاري هيئة قضايا الدولة دفعة 2014، المستشار شنودة نسيم قلدس خريج برنامج تدريب معاوني النيابة الإدارية دفعة 2012، المستشار بلال أحمد شمس الدين خريج برنامج مجلس الدولة دفعة 2015، الدكتورة سارة عيد الحميد عيد الجابر خريجة البرنامج التنفيذي لتأهيل التنفيذيين للقيادة مدرس بقسم تكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ.

منتدى شباب العالم

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الأوقاف

الرئيس السيسي

اخبار مصر

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