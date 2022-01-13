اليوم السابع
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التعليم توجه المدارس بتحفيز الطلاب للاطلاع على المشروعات القومية للدولة

الخميس، 13 يناير 2022 04:47 م
التعليم توجه المدارس بتحفيز الطلاب للاطلاع على المشروعات القومية للدولة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسل الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن تنمية الوعى الوطنى لدى الطلاب عن طريق تعريفهم بالمشروعات القومية للدولة، يأتى هذا فى إطار أهمية تنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن بصفة عامة والطلاب بصفة خاصة من خلال إعلامهم بإنجازات الدولة.

وكشف الدكتور رضا حجازى أنه تم تخصيص رابطاً بالمشروعات القومية للدولة المصريـة، من حيث تحديات وإنجازات، مشروع حياة كريمة، ومشروع توشكا الخير، ومحور صعید قنا. 

ووجهت وزارة التربية والتعليم خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بتحميل المشروعات القومية، من خلال الموقع الرسمى للوزارة على الموقع الخاص بكل مديرية والموقع الخاص بكل إدارة لسهولة وسرعة تداولها بين الطلاب، كما وجهت وزارة التعليم، المديريات بالتنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة تحفيز الطلاب على الاطلاع على المشروعات القومية للدولة المصرية المرسلة من خلال الروابط الإلكترونية.


التربية والتعليم

انجازات الدولة

حياة كريمة

محور صعيد قنا

اخبار مصر

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