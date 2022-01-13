اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 05:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة توجه نصيحة هامة للحاصلين على لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 13 يناير 2022 05:38 م
الصحة توجه نصيحة هامة للحاصلين على لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة .

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح لا يحمى بشكل كامل من الإصابة بكورونا وتابعت:  التزامك بالإجراءات الاحترازية قبل وبعد تلقى لقاح فيروس كورونا يقلل من نسبة إصابتك بالعدوى.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يجب الحرص على تلقى اللقاح والجرعة التنشيطية الخاصة به، ونصحت بالحرص على ارتداء الكمامة وغسل اليدين المستمر والتباعد الاجتماعى عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر.


الصحة

كورونا

لقاح كورونا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية تكشف: لا وجود لمتحور جديد باسم "دلتاكورون".. عدد الإصابات بـ "فلورنا" قليل جدًا.. ارتفاع إصابات كورونا بإقليم شرق المتوسط بنسبة 89%.. والجرعة الثالثة من لقاح كورونا تحمى من "أوميكرون"

الخميس، 13 يناير 2022 04:00 م

الإمارات تقدم 42 ألفا و924 جرعة من لقاح "كورونا" خلال 24 ساعة

الخميس، 13 يناير 2022 03:08 م

رئيس الوزراء المجرى: توفير جرعة رابعة من لقاحات كورونا للراغبين فى تلقيها

الخميس، 13 يناير 2022 03:02 م

هندى يهدد بقتل نفسه حال محاكمته على تلقيه 11 جرعة من لقاح كورونا

الخميس، 13 يناير 2022 12:32 م

الصحة العالمية: الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا تحمى من متحور أوميكرون

الخميس، 13 يناير 2022 11:33 ص

تشيلى أول دولة فى أمريكا اللاتينية تطبق الجرعة الرابعة للقاح كورونا

الخميس، 13 يناير 2022 10:37 ص

الحكومة الأمريكية تفاوض أسترازينيكا للحصول نصف مليون جرعة من لقاح كورونا

الخميس، 13 يناير 2022 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة