أخبار × 24 ساعة.. غلق 126 ألف محل و97 ألف مركز دورس خصوصية

إعداد محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التموين تعلن مد معرض "أهلا مدارس" حتى 2 أكتوبر