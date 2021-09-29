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أخبار × 24 ساعة.. غلق 126 ألف محل و97 ألف مركز دورس خصوصية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. غلق 126 ألف محل و97 ألف مركز دورس خصوصية غلق المحلات المخالفة
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

وزارة التموين تعلن مد معرض "أهلا مدارس" حتى 2 أكتوبر

التنمية المحلية: غلق 126 ألف محل و97 ألف مركز دورس خصوصية حتى الآن
عتماد 74 من الواعظات المتطوعات محفظات للقرآن الكريم
وزير التعليم العالى يشارك فى اجتماع عن العلم المفتوح باليونسكو
 
الصحة: رسائل بمكان تلقى لقاح كورونا خلال 24 ساعة من التسجيل لطلبة الجامعات
 
الأوقاف: منع دخول العاملين مقار عملهم قبل التطعيم بلقاح كورونا
 
تنسيق المرحلة الثالثة.. أقل من 4ساعات على غلق باب تسجيل الرغبات بالموقع
 
الصحة: انطلاق حملة "معا نطمئن" بـ 3 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل
 

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