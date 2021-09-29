أخبار × 24 ساعة.. غلق 126 ألف محل و97 ألف مركز دورس خصوصية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التموين تعلن مد معرض "أهلا مدارس" حتى 2 أكتوبر
التنمية المحلية: غلق 126 ألف محل و97 ألف مركز دورس خصوصية حتى الآن
عتماد 74 من الواعظات المتطوعات محفظات للقرآن الكريم
وزير التعليم العالى يشارك فى اجتماع عن العلم المفتوح باليونسكو
الأوقاف: منع دخول العاملين مقار عملهم قبل التطعيم بلقاح كورونا
تنسيق المرحلة الثالثة.. أقل من 4ساعات على غلق باب تسجيل الرغبات بالموقع
الصحة: انطلاق حملة "معا نطمئن" بـ 3 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل
استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الخميس
الرى: إزالات فورية للتعديات على النيل والمجارى المائية
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