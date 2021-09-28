اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 04:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأوقاف: منع دخول العاملين مقار عملهم قبل التطعيم بلقاح كورونا

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 04:12 م
الأوقاف: منع دخول العاملين مقار عملهم قبل التطعيم بلقاح كورونا وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بعدم السماح بدخول العاملين اعتبارًا من 30 نوفمبر المقبل، لمقار عملهم بالديوان العام والمديريات الإقليمية والإدارات التابعة لها وديوان عام هيئة الأوقاف المصرية ومناطقها الإقليمية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وديوان عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وفروعه وجميع الجهات والإدارات التابعة للأوقاف إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار يأتي حرصًا من وزارة الأوقاف على اتباع الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة تقديم الشهادة المثبتة لذلك عند الدخول ، أو تقديم تحليل (PCR) كل ثلاثة أيام.
 
كان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، إنه تم تطعيم 900 ألف من العاملين فى التربية والتعليم من أصل مليون عامل، مشدداً على أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من كافة العاملين فى منظومة التربية والتعليم.
 
 
 
 

الأوقاف

اخبار الأوقاف

لقاح كورونا

التطعيم بلقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعات مصر ترفع شعار "اللقاح شرط أساسى لدخول الجامعة".. بنى سويف: تطعيم 23 ألفا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.. أسيوط: تطعيم 27106 من المستهدفين حتى الآن.. ودمياط تحقق 40 % من التطعيم للعاملين"صور"

السبت، 25 سبتمبر 2021 11:00 ص

محافظ الإسماعيلية يوجه بالانتهاء من تطعيم العاملين بالجهاز الإدارى خلال 10 أيام

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 01:41 م

الشباب والرياضة بالأقصر تستقبل حملة لتطعيم العاملين بديوان المديرية بلقاح كورونا

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 11:32 ص

رئيس جهاز العبور: فرق طبية لتطعيم العاملين بالجهاز والمصالح الحكومية بالمدينة

الأحد، 19 سبتمبر 2021 11:59 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة