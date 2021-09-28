الأوقاف تقيم معسكرا تثقيفيا للأئمة والطلاب الوافدين بالإسكندرية الخميس المقبل

كتب على عبد الرحمن

ينظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف معسكرًا تثقيفيا مشتركا للأئمة والطلاب الوافدين فى الفترة من الخميس 30 سبتمبر الجارى، وحتى السبت 2 أكتوبر المقبل، بالإسكندرية، تحت عنوان: "النبى القدوة (صلى الله عليه وسلم )"، ويتضمن البرنامج التدريبى للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن المعسكر التثقيفى يأتى فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التى تقيمها وزارة الأوقاف، وفى ضوء مباردة "نبى الرحمة "صلى الله عليه وسلم".

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، عن عقد فعاليات الدورتين التدريبيتين المشتركتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين لتنمية مهارات معلمى التربية الدينية الإسلامية، بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، وذلك لـ 200 معلم ومعلمة من معلمى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، مع مراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعى، والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

فيما سيتم دورة تدريبية فى اللغة العربية يوم السبت 2 أكتوبر المقبل، ولمدة أربعة أيام، لـ 50 من الأئمة والواعظات من مديرية المنيا ، وذلك بكلية الآداب جامعة المنيا، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة المنيا من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب فى الارتقاء بمستوى الأئمة.