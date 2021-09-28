اليوم السابع
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"الزراعة" ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أى تعديات على الأراضى

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:36 م
"الزراعة" ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أى تعديات على الأراضى وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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 كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مديريات الزراعة بالتعاون مع الإدراة المركزية لحماية الأراضى لمنع أى تعديات على الأراضى الزراعية ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

يأتى ذلك فى إطار التوجيهات المشددة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التعديات على الأراضى الزراعية وذلك خلال فاعليات افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

وقال القصير، إن نسبة التعديات خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا وصلت إلى أدنى مستوياتها، كما أن نسبة الإزالة وصلت إلى أعلى مستوياتها، مشيرا إلى أن جميع قطاعات الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال كما أنها المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.


وزير الزراعة

السيسى

الأمن الغذائى

الأراضى الزراعية

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