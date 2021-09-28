اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:38 م
أكرم القصاص
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الصحة تكشف طرق الوقاية من مرض السعار.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:27 م
الصحة تكشف طرق الوقاية من مرض السعار.. اعرف التفاصيل داء الكلب -أرشيفية
وليد عبد السلام

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تحتفل وزارة الصحة مع العالم باليوم العالمى للسعار الذى يوافق 28 سبتمبر من كل عام، حيث دعت الوزارة بضرورة تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة أو الشرسة قدر الإمكان، بالإضافة إلى تطعيم الحيوانات الأليفة ضد السعار.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن داء الكلب أو السعار مرض فيروسى يمكن الوقاية منه باللقاحات وأخذ التدابير الوقائية.

 

ومرض السعار هو مرض فيروسي ينتقل دائمًا تقريبًا عن طريق عضة حيوان مصاب، ويجب على أي شخص يتلقى لدغة يحدث فيها السعار أن يطلب العلاج في الحال، لكي ينجح العلاج، يجب إعطاؤه قبل ظهور الأعراض، حيث تشمل الأعراض مشاكل عصبية وخوف من الضوء والماء.


الصحة

السعار

داء الكلب

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