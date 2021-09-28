التنمية المحلية: غلق 126 ألف محل و97 ألف مركز دورس خصوصية حتى الآن

أعلنت وزارة التنمية المحلية ، إن عدد مخالفات المحال العامة المخالفة لمواعيد الغلق والفتح منذ صدور قرار وزير التنمية المحلية 1 ديسمبر 2020 وحتى بداية الأسبوع الحالي أسفرت عن غلق 126484 محل ، بالإضافة إلى غلق 97988 سوق، وإغلاق 96892 مطعم ، و118976 من المقاهى على مستوى المحافظات ، و10862 ورشة ، وكذلك تم غلق 97500 من مراكز الدروس الخصوصية .

وأكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية لـ "اليوم السابع"، أنه تم توجيه المحافظات ورؤساء المدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات بتكثيف شن الحملات على مراكز وسناتر الدروس الخصوصية خاصة مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتابع قاسم: "معظم مراكز الدروس الخصوصية المتواجدة بالمحافظات تعتبر غير قانونية ونتعامل معها وفقا للقانون"، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وربطها بغرف العمليات في المحافظات لمتابعة الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد لحظة بلحظة وعلى رأسها غلق مراكز الدروس الخصوصية، حيث يتم إعداد تقرير بذلك بشكل يومى.

ووجهت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق المحافظين بمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد بمزيد من الإجراءات الاحترازية، ومتابعة إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى، وإجراء صيانة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية والعمل على حماية التلاميذ من الأمراض، مع متابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى القطاع التعليمى فى كل محافظة على لقاح كورونا، وتوفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونـا بالمـدارس.