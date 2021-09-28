اعتماد 74 من الواعظات المتطوعات محفظات للقرآن الكريم

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدد 74 من الواعظات المتطوعات محفظات إلى جانب كونهن واعظات، وهن:

1. أحلام مصطفى محمد إبراهيم الغربية

2. آمال محمد يسري قنصوه القاهرة

3. أماني السيد بدوي نوار الغربية

4. أمنية إبراهيم محمد مغربي القاهرة

5. أمنية أحمد فريد أبو حديد القاهرة

6. أمنية محمد عبد الجواد القاهرة

7. أميرة محمد أحمد خيري القاهرة

8. أميرة مصطفى إبراهيم القاهرة

9. أمينة رمضان عبد اللطيف العالم المنوفية

10. أمينة ثابت محمد السفري القاهرة

11. إنجي محمد عبد الوهاب السيد القاهرة

12. إيمان حسني حسن محمود القاهرة

13. إيمان محمد صبحي القاهرة

14. إيمان محمد مصطفى راشد المنوفية

15. حنان حسني حسن محمود القاهرة

16. حنان عبد الله السيد سليمان المنوفية

17. حنان محمد يحيي الحسيني القاهرة

18. دينا عبد الحميد محمد كمال القاهرة

19. رباب محمد عبد الرحمن محمد القاهرة

20. رجاء كمال الدين علي محمد المنيا

21. رشا حلمي مأمون فودة القاهرة

22. رضوة إبراهيم محمد إبراهيم القاهرة

23. ريهام خلف إبراهيم محمد المنيا

24. زينب السعيد عبد الحميد المنيا

25. سحر محمد مجدي القاهرة

26. سحر محمد محمود أبو طاحون القاهرة

27. سعيدة عبد الستار محمد حفني الأقصر

28. سلوى إبراهيم أحمد الجندي بني سويف

29. سماح أحمد عبد الله محمد الدقهلية

30. سمية صبري إبراهيم البحيرة

31. سمية متولي حسن منصور المنوفية

32. سهير عبد المحسن أحمد سنهوري مطروح

33. سهير محمد إبراهيم المحض الغربية

34. شرين أحمد طه حبيب القاهرة

35. شهيرة محمد أحمد تاج الدين القاهرة

36. صابرين فوزي أحمد محمد المنيا

37. صباح مصطفى إبراهيم حجاج القاهرة

38. صفاء عبد الفتاح زيدان مبروك القاهرة

39. عبير أحمد الصاوي القاهرة

40. عبير عبد السلام محمود سلامة القاهرة

41. عزيزة أحمد إبراهيم بريقع الإسكندرية

42. عطيات محمود سالم زيدان الإسكندرية

43. علا إبراهيم علي الحلاج الغربية

44. علا محمد كمال الدين القشيري المنيا

45. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي الغربية

46. عواطف عبد الفتاح سيد محمد سوهاج

47. فاتن عبد الله جابر عثمان المنيا

48. ألفت السيد مصطفى القرشي المنوفية

49. فيروز حسين مصطفى عابدين الغربية

50. لمياء محمد حسني بشارة القاهرة

51. ليلى سليمان عثمان المنيا

52. ماجدة إبراهيم موسى الغربية

53. ماجدة محمد ذكي القاهرة

54. مايسة زكريا فهمي القاهرة

55. مرفت محمد نجيب محمود القاهرة

56. مريم محمد فؤاد بازرعه القاهرة

57. منال حسن عبد العزيز الخشاب القاهرة

58. منال عبد المنعم محمد خفاجي القاهرة

59. منال محمد جمال الدين محمد الجيزة

60. منى عثمان عبد الرحمن القاهرة

61. مها سيد دسوقي القاهرة

62. نادية علي مسعود أبو سكينة الغربية

63. ناريمان عبد العاطي السيد الصعيدي القاهرة

64. نجوى عزت سعد زغلول القاهرة

65. نرفان محمود عبد الله القاهرة

66. نصرة مصطفى حسن توفيق القاهرة

67. نعمات محمد محمود العطار الغربية

68. نهال أحمد صبحي محمد القاهرة

69. نيفين عصام سليمان القاهرة

70. هالة محمد كمال القشيري المنيا

71. هالة محمد معوض علي القاهرة

72. هانم عبد الرازق إبراهيم إسماعيل سوهاج

73. هبة مصطفى كمال درويش القاهرة

74. وفاء السيد علي أحمد السيسي القاهرة

كما أعلنت على السيدات الواردة أسماؤهن من الناجحات في اختبار التخرج المركزي النهائي لطلاب الفرقة الثانية بمراكز الثقافة الإسلامية ( الحاصلات على مؤهل جامعي) الراغبات في الحصول على تصريح واعظة متطوعة ، الحضور إلى مقر ديوان عام وزارة الأوقاف (الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة) في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ومعهن الرقم القومي ، على مدار يومين وفق الآتي:

يوم الثلاثاء 5 / 10 / 2021م :

1. إيناس صلاح الدين عبده الإسكندرية

2. ميرفت ياسين حسيب ياسين الإسكندرية

3. جمالات صابر مهران حسنين الإسكندرية

4. سهام يونس أحمد الإسكندرية

5. مها أحمد صادق الأجهوري الإسكندرية

6. عبير إسماعيل علي سالم الإسكندرية

7. منال أحمد محمد السيد الإسكندرية

8. هويدا رجب محمد الشرنوبي الإسكندرية

9. هدى أحمد حسن إبراهيم الأقصر

10. شروق سيد محمد عبد الرحمن بني سويف

11. جيهان قطب محمد قطب بني سويف

12. هبه محمود معاطي الجيزة

13. جيهان عوض محمد زاهر الجيزة

14. إيمان عبد الخير عبد الدايم الجيزة

15. رحمة رشاد محمد قطب الجيزة

16. أسماء بسطاوي عبد الكريم الجيزة

17. منى خلف محمد أبو طالب الوادي الجديد

18. أم كلثوم عبد العزيز عبد النبي الدقهلية

19. حنان عبد الرحمن إبراهيم الأخرس دمياط

20. سومية عبده إسماعيل عبد العال الشرقية

21. حنان جمال رمضان السيد شمال سيناء

22. نسرين أحمد عبد الله الشحات القاهرة

يوم الأربعاء الموافق 6 / 10 / 2021م :

1. شيماء أبو هاشم عبد المحسن هيكل القاهرة

2. شرين محمود غيته عبد الجواد القاهرة

3. مها رضوان عبدالرازق سالم القاهرة

4. جيهان عزالدين عبد الله بدوي القاهرة

5. ريهام عبد النبي أحمد إبراهيم القاهرة

6. آية محمد محمد علي خطاب القاهرة

7. ندى حمدي حسن مصطفى القاهرة

8. نهلة قدري عبد الحميد محمد القاهرة

9. سارة قطب إبراهيم قطب القاهرة

10. عزة علي صالح عطا الله القاهرة

11. هناء مصطفى أحمد أبو السعود القاهرة

12. سماح عبد اللاه مصطفى محمد القاهرة

13. دعاء سيد محمد شلبي القاهرة

14. أسماء عبد المنعم سيد إمام القاهرة

15. سيدة محمود موسى سليمان القاهرة

16. مي محمد حامد عباس الشاذلي القاهرة

17. أمل محمد طه السيد كفر الشيخ

18. آماني عبد القادر محمد يوسف كفر الشيخ

19. نسرين السيد مصطفى الموافي كفر الشيخ

20. هند محمد إبراهيم خليل كفر الشيخ

21. آمال أحمد إبراهيم مرسي كفر الشيخ

22. رشا عبد الفتاح محمد أبو شعبان المنوفية