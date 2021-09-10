فوائد تناول الأسماك خلال فترة الحمل.. تحمي من اكتئاب ما بعد الولادة

ندى سليم

فترة الحمل من المراحل الشاقة التي تؤثر على صحة الأم وجنينها، لذا يلعب النظام الغذائي دورا هاما في الاعتناء بصحة الأمهات، ومن بين الأطعمة التي يجب على الحامل تناولها لتمنحها الفوائد الصحية اللازمة لها، هى الأسماك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن الأسماك تعد أفضل غذاء أثناء الحمل، وبرغم ذلك فهناك الكثير من أنواع الأسماك التي لا ينصح بتناولها كلها أثناء الحمل، كما يحظر أيضًا تناول بعض أجزاء الأسماك للأمهات الحوامل، وحدد التقرير بعض أنواع الأسماك المفيدة خلال الحمل ومنها سمك السالمون، التونة والسردين وسمك السلور، لأنها غنية بالعناصر الغذائية التي تحقق الكثير من الفوائد لكل من الأم والأطفال.

و فيما يلي قائمة بالفوائد الصحية للأسماك أثناء الحمل:



1.التحكم في زيادة الوزن



أثناء الحمل ، يُنصح الأم بتناول الطعام كثيرًا، على أن يكون في صورة تناول وجبات خفيفة تجنبا للإصابة بالسمنة واكتساب الوزن، لذا يمكنك إضافة الأسماك لمساعدتك في التحكم في زيادة الوزن.

2. تقلل من مخاطر الإصابة بسكري الحمل



هناك الكثير من أنواع مرض السكري وسكري الحمل هو أحد الأنواع التي تعاني منها النساء فقط أثناء الحمل، و تحتوي الأسماك على دهون صحية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل عن طريق التحكم في مستوى السكر في الدم.

3. تحسن إنتاج كرات الدم الحمراء



تعتبر الأسماك مصدرًا ممتازًا للمعادن، وخاصة الحديد الذي له وظيفة بارزة لتحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء الضرورية لنمو الجنين وكذلك للحفاظ على صحة الأم أثناء الحمل.

4. تحسن الشهية



غثيان الصباح هو الطريق المختصر للقضاء على الشهية، لذايمكنك إضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي اليومي للمساعدة في تحسين الشهية.

5. مصدر ممتاز للدهون الصحية



على الرغم من أن الدهون ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الوزن والعادات غير الصحية، إلا أن الدهون لا تزال ضرورية لجسم الإنسان لإنتاج الطاقة، و خلال فترة الحمل ، ستعاني الأمهات من الإرهاق والتعب بسهولة، لذا إن تناول الأسماك بانتظام سيضمن حصول الأمهات على طاقة كافية دون القلق من الآثار الجانبية للدهون الزائدة في أجسامهن.

6. تقليل مخاطر اكتئاب ما بعد الولادة



أثبتت بعض الدراسات أن هناك علاقة قوية بين الاستهلاك المنتظم للأسماك وتقليل مخاطر اكتئاب ما بعد الولادة لأن الأسماك مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.