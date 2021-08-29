هتقوى مناعتك وتحميك من الأمراض.. اعرف فوائد الأسماك على صحتك

نهير عبد النبى

بلطى وسلمون أو سردين فجميع أنواع الأسماك تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن فوائد الأسماك على صحتك هى:

فوائد الأسماك على صحتك



تحسين صحة الدماغ





الأسماك غنية بنوع من الدهون يعرف باسم أحماض أوميجا الدهنية، هذه الدهون مهمة للحفاظ على صحة الدماغ، ويرتبط انخفاض مستوى أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم بتسريع شيخوخة الدماغ، بما في ذلك أعراض مثل فقدان الذاكرة والضعف الإدراكي.

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب



تم ربط أحماض أوميجا الدهنية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، يبدو أن أحماض أوميجا 3 الدهنية مرتبطة بالوقاية من أمراض القلب التاجية والحد منها عند تناولها بانتظام. تعمل هذه الأحماض الدهنية على تقليل البلاك التاجي، وخفض مستويات الدهون الثلاثية، ويمكن أن تساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم.

انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب

يمكن أن تستفيد الصحة العقلية أيضًا من أحماض أوميجا الدهنية، حيث ترتبط الأحماض الدهنية أوميجا 3 ارتباطًا وثيقًا بتقليل أعراض الاكتئاب، وارتبطت أحماض أوميجا الدهنية بزيادة فعالية بعض الأدوية المضادة للاكتئاب، ربما لأن هذه الدهون تساعد عقلك على العمل بكفاءة أكبر.

التغذية

تعتبر الأسماك مصدرًا كبيرًا للبروتين، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة العضلات والأعضاء والأوعية الدموية، ويساعد البروتين في دعم انقسام الخلايا ونمو الشعر وحتى الإشارات الهرمونية، ويتم استخدامه من قبل كل أجهزة الجسم بطريقة أو بأخرى.