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غثيان الصباح علامة الحمل الأولى.. تعرفى على أسبابه ومتى يكون خطرا

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:00 م
غثيان الصباح علامة الحمل الأولى.. تعرفى على أسبابه ومتى يكون خطرا حمل ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

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غثيان الصباح هو أحد الأعراض الشائعة للحمل يحدث خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل وغالبًا ما يكون أول علامة على أن المرأة حامل، وهناك طرق مختلفة للتخفيف منه، حسبما ذكر موقع "healthline".

أسباب غثيان الصباح

لا يوجد سبب واحد للغثيان الصباحي أثناء الحمل وتختلف الشدة بين النساء، وفى الغالب يحدث نتيجة زيادة مستويات الهرمون خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل من بين أكثر الأسباب شيوعًا، وانخفاض نسبة السكر في الدم هو سبب شائع آخر لمرض الصباح.

 

عوامل أخرى يمكن أن تؤدى إلى تفاقم غثيان الصباح وهى:

وجود توائم أو ثلاثة توائم

التعب المفرط

ضغط عاطفي

السفر المتكرر

مخاطر غثيان الصباح

يمكن أن يسبب الغثيان والقيء فقدان الشهية، وتشعر العديد من النساء الحوامل بالقلق من أن هذا سيضر بأطفالهن ولكن غثيان الصباح المعتدل ليس ضارًا بشكل عام.

يجب على النساء اللائي يعانين من غثيان الصباح بعد الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى من حملهن الرجوع إلى الطبيب.

 

المضاعفات المحتملة للغثيان الصباحي

غثيان الصباح عادة ما يكون غير شديد بما يكفي لعرقلة نمو الجنين وتطوره، وبعض النساء الحوامل يعانين من القيء الشديد وفقدان الوزن بسبب الغثيان وهذا ما يسمى فرط الجاذبية. هذه الحالة تسبب اختلال التوازن بالكهرباء وفقدان الوزن عن غير قصد إذا تركت دون علاج فقد تؤذي هذه الحالة الجنين.

أعراض مصاحبة لغثيان الصباح تطلب تدخل الطبيب:

عدم القدرة على الحفاظ على الغذاء باستمرار

فقدان الوزن

حمى

التبول النادر بكميات صغيرة من البول الداكن

الدوار أو الدوخه

نبضات سريعة

دم في القيء

صداع متكرر

ألم بالبطن

 


الحمل

مشاكل الحمل

غثيان الصباح

اسباب غثيان الصباح

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