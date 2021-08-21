حصاد الوزارات.. رسميا.. التعليم تعلن رابط تقديم التظلم على نتيجة الثانوية

إعداد ـ سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم: تظلمات الثانوية 2021 متاحة فى جميع المواد إلكترونيا بلا كنترولات

التعليم العالى: مصر الأولى إفريقيا فى مجال النشر العلمى لعام 2020

أجواء حارة بالقاهرة الكبرى.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021 × 10 نقاط

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة

تنسيق المرحلة الأولى 2021.. استمرار توافد الطلاب على المعامل لتسجيل الرغبات

رسميا.. التعليم تعلن رابط تقديم التظلم على نتيجة الثانوية 2021

التعليم: تطعيم الطلاب ضد كورونا لم يتقرر بعد ويتم وفق أولويات أخذ اللقاح

الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بدمياط الجديدة 1 سبتمبر

الأزهر: ذكرى حريق المسجد الأقصى جريمة نكراء واختراق للمعاهدات الدولية

الرعاية الصحية: نجاح جراحة معقدة على يد فريق جراحات القلب بمستشفى أبوخليفة

آداب عين شمس تعلن شروط الالتحاق ببرامجها الدراسية المتميزة للعام الجديد