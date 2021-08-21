اليوم السابع
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التضامن تستأنف غدا صرف معاشات أغسطس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

السبت، 21 أغسطس 2021 01:00 م
التضامن تستأنف غدا صرف معاشات أغسطس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة صرف معاشات - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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يستأنف بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة البنك غدا الأحد صرف معاشات أغسطس الجارى، من فروع البنك وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد وجهت مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

 


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