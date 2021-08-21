اليوم السابع
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التموين: صرف 86% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن

السبت، 21 أغسطس 2021 02:34 م
التموين: صرف 86% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن سلع تموينية
كتب ــ مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 86 % من مقررات شهر أغسطس الجاري، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموبن على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة
 
كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً حيث أشار إلى أن الشركات التابعة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر اغسطس الجارى  للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها  للمواطنين.
 
 
 

التموين

مقررات التموين

السلع المدعمة ضمن مقررات شهر اغسطس

سلع بطاقات التموين

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