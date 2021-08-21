اليوم السابع
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آداب عين شمس تعلن شروط الالتحاق ببرامجها الدراسية المتميزة للعام الجديد

السبت، 21 أغسطس 2021 02:41 م
آداب عين شمس تعلن شروط الالتحاق ببرامجها الدراسية المتميزة للعام الجديد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس شروط التسجيل ببرامجها الدراسية وكذلك البرامج المتميزة للعام الدراسى 2021 / 2022 وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وقال الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، إن الكلية أطلقت 4 برامج دراسية جديدة العام الماضى بمصروفات وتتضمن : برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية ( جيوماتكس )، برنامج اللغة الهندية، برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية، برنامج الدراسات الإنجليزية البينية، وقد شهدت هذه البرامج إقبالا ملحوظا من الطلاب، نظرا لجودة الخدمة التعليمية بها فى إطار سعى الكلية المستمر للتطوير والتحديث فى العملية التعليمية وتقديم خريج متميز قادر على مواكبة سوق العمل.

وأشار إلى أنه يستفيد من هذه البرامج الطلاب خريجى الثانوية العامة أو الشهادات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى الطلاب الوافدين .

وأضاف عميد الكلية أن الكلية أعلنت شروط الالتحاق بالبرامج الدراسية القائمة والتى تشهد إقبالا كبيرا أيضا من الطلاب وتشمل هذه التخصصات : " اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها "الفارسى - الاوردو – التركى"، اللغة العبرية، المكتبات والمعلومات، الحضارة الأوروبية القديمة، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، علوم الاتصال والإعلام وأخيرا برنامج الدراما والنقد المسرحى لافتا إلى أنه لم يتم إدراج برنامج الآثار وذلك لتحويله إلى كلية الآثار بدءا من هذا العام .

 

وقالت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب إن إدارة الكلية حريصة على تقديم خدمة نموذجية فى البرامج الدراسية الجديدة والمعتمدة، حيث تم افتتاح قاعات دراسية جديدة مزودة بأحدث الوسائل التعليمية وكذلك أحدث أجهزة التكييف ووسائل الإنارة وأجهزة الإنذار ضد الحرائق .

 

وأضافت وكيلة الكلية أنه تم الإعلان عن هذه البرامج على الموقع الالكترونى والصفحة الرسمية للكلية وكذلك تم طباعة البرشورات والمطويات التى تتضمن كل المعلومات التى تفيد الطالب فى اختيار البرنامج المناسب له، وكذلك يتم عرضها على الشاشات بالكلية .


آداب عين شمس

جامعة عين شمس

تنسيق المرحله الاولي 2021

كليات الاداب

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