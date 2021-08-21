اليوم السابع
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الرى تنظم مؤتمرا موسعا حول تأهيل المساقى بأسيوط

السبت، 21 أغسطس 2021 01:32 م
الرى تنظم مؤتمرا موسعا حول تأهيل المساقى بأسيوط الري الحديث
كتبت ــ أسماء نصار

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نظمت وزارة الموارد المائية والرى، مؤتمر موسع بمحافظة أسيوط بحضور مسئولى وزارتى الزراعة والرى، حول تأهيل المساقى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، واستقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه لبحث جهود الوزارة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول إلى نظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بنطاق محافظة أسيوط، بحضور المهندس ياسر عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بالتعاون التام مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، وتأهيل المساقى فى جميع الأراضى القديمة، وذلك فى إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى فى الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وتم حتى الآن طرح 15 عقدا بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالى (557) مسقى بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلومتر وتم نهو التنفيذ فى 8.50 كيلومتر وجارى العمل فى باقى الأطوال.

ومن جانبه، أعرب اللواء عصام سعد عن دعمه الكامل لخطة وزارة الموارد المائية والرى فى التحول لنظم الرى الحديث وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية فى مجال الموارد المائية بنطاق المحافظة

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لجميع أجهزة الوزارة بتحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة .

جدير بالذكر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث.

 

 

 


وزارة الرى

اسيوط

الرى بالغمر

الرى الحديث

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