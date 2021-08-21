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طلاب الثانوية يتسلمون بيانات النجاح من المدارس لتقديمها لمكتب التنسيق.. صور

السبت، 21 أغسطس 2021 01:56 م
طلاب الثانوية يتسلمون بيانات النجاح من المدارس لتقديمها لمكتب التنسيق.. صور طلاب الثانوية العامة يتسلمون بيانات النجاح من المدارس
كتب محمود طه حسين

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سلمت صباح اليوم المدارس الثانوي بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2021، لتقديمها إلى مكتب تنسيق الجامعات لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات، فيما تابع ياسر عمر مدير إدارة مصر القديمة التعليمية استلام الطلاب للملفات وبيانات النجاح، ووجه مدير عام الإدارة بتذليل العقبات للطلاب.
 
واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم نتيجة الثانوية العامة، 2021، واستعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مقارنة لنسب النجاح العامة لهذا العام لأول دفعة استخدمت التابلت عام 2016/ 2017 والتي بلغت 72% ، بينما عام 2017/2018 بلغت 74%، وفي عام 2018/2019 بلغت 78%، وفي عام 2019/2020 بلغت 81%، وهذا العام 2020/2021 بلغت نسبة النجاح 74%.
 
أما بالنسبة لإحصائيات هذا العام، وما قيل عن صعوبة أو سهولة امتحانات بعض المواد، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه إذا نظرنا إلى أي مادة عبر الأعوام 2019 أو 2020 أو 2021 نجد أنه نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام، وأحيانا تزيد نسب النجاح لبعض المواد لعام 2021 عن السنوات السابقة، وفق المعلومات الرقمية الموثقة بعد التصحيح الإلكتروني لكافة المواد.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجب على الطالب ألا يقارن نتيجته بالأرقام القديمة، مشيرًا إلى أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام، موضحًا أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع 95% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألفا و190 طالب على نسب من 90 % إلى 95 %، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% حوالى 90 ألف طالب، وفوق 90 % حوالى 90 ألف طالب، وفوق 85 % حوالى 250 ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على 80% فأكثر، ولذا الحاصلين على 65% و70% يعد مجموعًا جيدًا.
 
 
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التربية والتعليم

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جدول الدور الثاني للثانويه العامه 2021

جدول الثانوية العامة 2021

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