اليوم السابع
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شيخ الأزهر يكرم المتميزين والمبتكرين.. ويؤكد دعمه للإبداع.. صور

السبت، 21 أغسطس 2021 02:58 م
شيخ الأزهر يكرم المتميزين والمبتكرين.. ويؤكد دعمه للإبداع.. صور شيخ الأزهر يكرم المتميزين والمبتكرين
كتب لؤى على

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كرَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت بمشيخة الأزهر، مجموعة من المبدعين والمبتكرين من الطلاب والعاملين بالأزهر، حيث تنوعت هذه الابتكارات والتميز بين اختراعات فى مجال الزراعة وحماية البيئة والرسم والكاراتيه والابتهال، إلى جانب حفظهم للقرآن الكريم

وقرر فضيلة الإمام الأكبر صرف مكافئة مالية لكل مبدع ومبتكر، وأعرب فضيلته عن سعادته بلقاء هذه النماذج المشرفة، وتقديره لما يبذلونه من جهد وتفكير وإبداع يجعلهم متميزين ومتفوقين، مؤكدا أن الأزهر منجم الابتكار والمبتكرين، وقد أنشأنا مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة للأعمال من أجل اكتشاف مثل هذه المواهب المشرقة والمشرفة، مؤكدًا أن طلاب الأزهر مكانهم دائمًا فى الصفوف الأولى ولن نتأخر عن دعمهم وتوفير كل سبل التميز لهم.

من جانبهم عبر الطلاب والعاملون المبتكرون والمتميزون عن سعادتهم البالغة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر وتقديره لهم وعقد هذا اللقاء الذى يمثل لهم تاج شرف ودفعة معنوية قوية، وأن تخصيص هذا الوقت الطويل للاستماع لهم جميعًا والحديث معهم من شيخ الأزهر يؤكد إيمان فضيلته بأهمية الابتكار فى رسم صورة مشرفة عن الأزهر ودعم الوطن بما يسهم فى نهضته ورفعته.

 
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