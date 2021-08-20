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حصاد الوزارات.. تنسيق الجامعات 2021.. القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة

الجمعة، 20 أغسطس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. تنسيق الجامعات 2021.. القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة مكتب تنسيق - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

تنسيق الجامعات 2021.. القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة

وزارة الصحة تبحث إدارج صرف ألبان الأطفال ضمن المنظومة المميكنة
 
وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يفتتحان مسجد بقرية العراقى فى الشرقية.. صور
 
انتظام صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد
 

 


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الصحه

لقاح كورونا

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وزاره الاوقاف

مفتى الجمهوريه

معاشات اغسطس

اليوم السابع بلس

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