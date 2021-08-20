حصاد الوزارات.. تنسيق الجامعات 2021.. القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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