حصاد الوزارات.. تنسيق الجامعات 2021.. القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة

شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
تنسيق الجامعات 2021.. القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة
سحب أكثر من 47 ألف كراسة شروط لحجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين 2
وزارة الصحة تبحث إدارج صرف ألبان الأطفال ضمن المنظومة المميكنة
وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يفتتحان مسجد بقرية العراقى فى الشرقية.. صور
انتظام صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد
القوى العاملة: تحصيل 160 ألف جنيه مستحقات 4 عمال مصريين بإيطاليا
الإسكان: إنشاء محطتى معالجة بالعياط وجرزا للقضاء على تلوث مصرف الرهاوى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة