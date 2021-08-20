اليوم السابع
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انتظام صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد

الجمعة، 20 أغسطس 2021 01:00 م
انتظام صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد ماكينات الـ ATM
كتب مدحت وهبه

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات أغسطس الجارى من ماكينات الصرف الآلى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة حيث أكدت انتظام الصرف اليوم الجمعة من ماكينات الصرف ببنك ناصر الاجتماعى .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من اول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

 


التضامن

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طرق صرف المعاشات

صرف المعاشات

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