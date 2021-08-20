اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أغسطس 2021 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تكشف تعليمات جديدة لاستخراج شهادة التطعيم المؤمنة "QR CODE"

الجمعة، 20 أغسطس 2021 10:49 ص
الصحة تكشف تعليمات جديدة لاستخراج شهادة التطعيم المؤمنة "QR CODE" شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المركز القومى لمعلومات الصحة الإدارة العامة لتطوير تكمولوجيا المعلومات آليات جديدة للإستفسارات الخاصة باستخراج شهادة التطعيم المؤمنة QR CODE .
 
1-يتقدم المواطن لاستخراج شهادة التطعيم المؤمنة QR CODE من أى مركز من مراكز استخراج الشهادات على مستوى الجمهورية (مذكورة على موقع الوزارة)
 
فى حالة وجود خطأ فى بيانات المواطن المسجلة على الموقع مثل:
- خطأ فى الاسم باللغة العربية أو أى حروف به.
- خطأ فى تاريخ الميلاد مخالف عن جواز السفر.
- خطأ فى رقم جواز السفر المسجل على الموقع.
 
يقوم الموظف المختص بالمركز بإرسال صورة البيانات المسجلة بالخطأ وصورة جواز السفرمع رقم الطلب (20 رقم) على الجروب المخصص لذلك (وسيتم التعديل خلال ساعة على الأكثر) دون التوجه الى الوزارة  وذلك مسئولية مركز التطعيم وفي حالة عدم الاستجابة يتم التوجه لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة التابع لها مركز التطعيم.
 
فى حالة وجود خطأ فى ىيانات التطعيم مثل:
- عدم تسجيل أو تأكيدالجرعات على السيستم.
- خطا فى نوع اللقاح المسجل
- خطأ في تاريخ الجرعات.
 
يقوم المواطن بالتوجة الى المكان الذى قام بأخذ اللقاح به ليقوم بإبلاغ مديرية الشئون الصحية داخل المحافظة التابع لها لتصحيح الخطأ .
 
الرابط الخاص بالتسجيل لتلقى لقاح كورونا :
www.egcovac.mohp.gov.eg
رقم الخط الساخن : 15335
وطالبت الوزارة من المواطنين التعاون مع العاملين بمراكز التطعيم ومراعاة الضغط وساعات العمل.
 
PHOTO-2021-08-20-10-39-56
 

 


الصحة

شهادات تطعيمات كورونا

لقاح كورونا

شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا

اخبار الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: الوزارة الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار شهادات لقاح كورونا

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 11:41 ص

الصحة: 250 جنيها مصاريف إدارية لاستخراج شهادة لقاح كورونا لأغراض السفر للخارج

الأحد، 08 أغسطس 2021 01:36 م

الأسعار والأماكن.. التفاصيل الكاملة لاستخراج شهادات لقاح كورونا "فيديو"

الإثنين، 02 أغسطس 2021 11:00 ص

إصدار شهادات لقاح كورونا ببطاقة الرقم القومى وجواز السفر.. العمل من 8 صباحا حتى 5 مساءً يوميا ومدة صلاحيتها تمتد لموسم التطعيم الجديد.. تصدر بالعربية والإنجليزية.. ودخول مصر بتحليل pcr أو شهادة تطعيم موثقة

الأحد، 01 أغسطس 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة