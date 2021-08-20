اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 855 شابا بينهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة بالدقهلية

الجمعة، 20 أغسطس 2021 10:13 ص
القوى العاملة: تعيين 855 شابا بينهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة بالدقهلية وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 855 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3320 شاباً منهم 20 من ذوى القدرات .

وأوضحت فى بيان، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية لـ"العمالة غير المنتظمة" المسجلة بواقع 37 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 9 عمال مسجلين، و4000 جنيه لعاملين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 35 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 781 منشأة وتم القيام بـ 23 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 101 شكوى عمالية تم تسوية 4 شكاوى منها، وإحالة 28 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 29 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1970 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1970 عاملا على مهن مختلفة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 350 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.

 


القوى العاملة

وظائف القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

كورونا

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