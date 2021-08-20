وزارة الصحة تبحث إدارج صرف ألبان الأطفال ضمن المنظومة المميكنة

كتب وليد عبد السلام

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس الخميس، اللواء سامح العكاري، المدير التنفيذي لـ" مجمع الإصدارات المؤمنة " والذكية، بديوان عام الوزارة، لبحث ربط مشروعات وخدمات الوزراة المختلفة، بالمجمع ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض نموذج العمل في المجمع والذى يهدف إلى دمج الخدمات المقدمة للمواطنين فى مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة وتوحيد الخدمات المتاحة من خلال النظام المركزي للتتبع والتحقق الآلي ضمن منظومة مميكنة ومؤمنة على أعلى مستوى من الدقة والوسائل التكنولوجية الحديثة.

كما استعرضت الوزيرة عدد من أنشطة ومشروعات الوزارة لدمجها ضمن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وتشمل المنظومة المميكنة للقاحات ومنها لقاحات فيروس كورونا لضمان تسجيل وتلقي اللقاح لكافة المواطنين، بالإضافة إلى ميكنة منظومة التطعيمات الأساسية للأطفال وربطها بشهادات الميلاد والوفاة.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنه سيتم إدارج منظومة صرف ألبان الأطفال ضمن المنظومة المميكنة بالإضافة إلى منظومة تنمية الأسرة والتي تستهدف المتابعة الصحية للسيدات ووثائق التأمين الاجتماعي لهن، بالإضافة إلى المتابعة الغذائية للأطفال وكافة الامتيازات المختلفة للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومنظومة الوجبات الغذائية للأطفال وطلبة المدارس في مراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، في إطار متابعة الحالة الصحية والتعليمية للطالب.

كما تناول الاجتماع ميكنة إصدار تراخيص المنشآت الصحية لضمان توافر الهوية الرقمية لتلك المنشآت بما يضمن حصول المواطن على حقه في أفضل خدمة طبية، بالإضافة إلى المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لتسهيل تقديم كافة الامتيازات للمتبرعين بالبلازما.

وأضاف أن الاجتماع تناول ميكنة عملية سحب العينات البيئية من محطات المياه والصرف الصحي وعينات الغذاء وميكنة معامل التحليل المشتركة، وذلك نظرًا للدور الاستراتيجي الهام لتلك المنظومة في اتخاذ القرارات للصحة العامة.

وذكر أنه تم الاتفاق على ميكنة المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تكويد تلك المنشآت، بالإضافة إلى ربط أيضًا قرارات العلاج على نفقة الدولة بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المستحقين، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لاستعراض نموذج عمل نظام الميكنة وكيفية تطبيقه على مشروعات وانشطة الوزارة المختلفة.