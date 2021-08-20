اليوم السابع
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القوى العاملة: تحصيل1.1 مليون جنيه مستحقات 18 عاملا غادروا السعودية

الجمعة، 20 أغسطس 2021 11:24 ص
القوى العاملة: تحصيل1.1 مليون جنيه مستحقات 18 عاملا غادروا السعودية وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة فى القنصلية المصرية بالرياض بالسعودية، في الحصول علي المستحقات المالية لـ 18 مواطناً مصرياً من العاملين السابقين بإحدى المؤسسات العاملة فى مجال المقاولات والمتواجدين حالياً بمصر، حيث بلغ إجمالي المستحقات 283 ألفا و500 ريال سعودى، أى ما يعادل مليون و180 ألفا و34 جنيها مصريا تقريبا.
 
 
وقال الملحق العمالي كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره للوزارة: إن المكتب  نجح بعد التواصل الودي مع رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات العاملة فى مجال المقاولات  في الحصول على مستحقات الـ18 عاملا من العاملين السابقين بالمؤسسة والمتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية، حيث بلغت إجمالي مستحقات المواطنين مبلغ 283500 ريال بما يعادل مليون ومائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون جنيه مصري.
 
 
وأشار الملحق العمالي بالرياض إلي أنه تم تسليم الشيكات إلى المكتب، وجارى التنسيق مع القسم القنصلي بالقنصلية العامة بالرياض لإيصال الشيكات للمواطنين عن طريق وزارة الخارجية بالقاهرة.
 
 

القنصلية المصرية بالرياض

القوى العاملة

المصريين العاملين بالسعودية

المصريين العاملين بالخارج

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