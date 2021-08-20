اليوم السابع
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الصحة تكشف خطوات التحويل للمسافرين على موقع حجز اللقاح.. انفوجراف

الجمعة، 20 أغسطس 2021 11:09 ص
الصحة تكشف خطوات التحويل للمسافرين على موقع حجز اللقاح.. انفوجراف الصحة تكشف خطوات التحويل للمسافرين علي موقع حجز اللقاح
كتب وليد عبد السلام

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نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجراف يوضح خطوات التحويل للمسافرين من خلال الدخول علي موقع التسجيل الخاص بحجز اللقاح .
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف
 
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الصحة

كورونا

لقاح كورونا

تطعيم المسافرين بلقاح كورونا

لقاح كورونا للمسافرين

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