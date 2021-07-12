أخبار 24 ساعة.. انتهاء المحاور الرئيسية وأحياء العاصمة الإدارية منتصف أكتوبر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
أخبار 24 ساعة.. انتهاء المحاور الرئيسية وأحياء العاصمة الإدارية منتصف أكتوبرالإثنين، 12 يوليه 2021 12:00 ص
العاصمة الادارية
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