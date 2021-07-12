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أخبار 24 ساعة.. انتهاء المحاور الرئيسية وأحياء العاصمة الإدارية منتصف أكتوبر

الإثنين، 12 يوليه 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. انتهاء المحاور الرئيسية وأحياء العاصمة الإدارية منتصف أكتوبر العاصمة الادارية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبار 24 ساعه

الصحه

لقاح فايزر

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تكليف التمريض

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