وزير التعليم العالى يشارك فى حفل تأبين الدكتور كمال الجنزورى.. صور

كتب محمد صبحى

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأحد، في حفل تأبين الراحل الدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس وزراء مصر الأسبق، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر المعهد القومى للتخطيط.



حفل التأبين

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار فى بيان صادر عن الوزارة أن الدكتور كمال الجنزوري يعد من رجال مصر المخلصين حيث امتلك خبرات عديدة مكنته من خدمة وطنه في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن شخصيته الفريدة كانت مثالاً يُحتذى به من قبل أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن الفقيد رحل عن عالمنا بجسده فقط لكن أعماله وجهوده الثمينة ستظل باقية طوال تاريخ مصر.

وأشار الوزير إلى أن الدكتور الجنزوري يشهد له الجميع بالكفاءة وحُسن الخُلق والخبرات التي ساهمت في توليه العديد من المناصب القيادية وساهم في نهضة وتقدم مصر خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، مطالبًا الشباب بأن يتخذوا من د. الجنزوري قدوة لهم.



جانب من حفل التأبين

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أنه يعتبر الراحل الدكتور الجنزوري أحد الشخصيات التي سيظل علمها وتراثها وأثرها باقٍ مع الزمن، مشددا على أن علمه الغزير وخبراته الطويلة التي اكتسبها طوال حياته سخرها لخدمة مصر وتقدمها.

جدير بالذكر أن الدكتور كمال الجنزوري ولد في قرية جروان، بمحافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وتولى العديد من المناصب القيادية، حتى تولى منصب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 1996 إلى 1999، ثم استجاب لنداء وطنه في أعقاب 25 يناير، عندما تم تكليفه من جانب المجلس العسكري بشغل منصب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 7 ديسمبر 2011 وحتى 25 يونيو 2012، كما تولى منصب مستشار رئيس الجمهورية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أن يتوفى الفقيد بنهاية شهر مارس 2021.