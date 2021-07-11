الإسكان: انتهاء المحاور الرئيسية وأحياء العاصمة الإدارية منتصف أكتوبر

كتب -أحمد صلاح العزب

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمنطقة الترفيهية بالعلمين خلال أسبوعين، ومن الممكن أن تعمل بعض المحلات خلال فترة العيد وستكون صلاة العيد متاحة فى المسجد الكبير"، مشيرا إلى أن حجم الإنجاز فى المشروعات عال للغاية ويتم الالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروعات بالعلمين.

وتابع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى احمد موسى، أن رئيس الوزراء يجرى جولة كل أسبوعين أو عشرة أيام بالعاصمة الإدارية لمتابعة حجم المشروعات بها، مشيرا إلى أنه تفقد الحى الحكومى والأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم المشروعات وسيتم الانتهاء من المحاور الرئيسية والأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية منتصف أكتوبر المقبل.

وواصل نائب وزير الإسكان: "كل وزارة وضعت برنامجا لنقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتم الانتهاء من أغلب المبانى التجارية والمطاعم وتبطين البحيرات بالعاصمة الإدارية، معلقا: "حجم العمل كبير جدا ومعدل الإنجاز على أعلى مستوى".