الصحة: وصول 2 مليون جرعة من لقاح فايزر ومواد لتصنيع 10 مليون جرعة سينوفاك

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن بدء علاج أول 10 حالات من مرضى ضمور العضلات بالعلاج الجيني الذي تم توفيره بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مجاهد فى تصريحات مساء اليوم، أن العلاج بدأ بالأطفال الأقل من عمر سنتين، مؤكداً أنه سيتم علاج الأطفال من جميع الأعمار، مطالبا جميع مرضى ضمور العضلات الشوكى بالاتصال بالخط الساخن 106 للإجابة على استفساراتهم وزيارة العيادات ال24 الذين تم تخصيصهم للكشف على أصحاب هذا المرض.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تواصل إجراءاتها المالية والإدارية لبحث توفير العلاج المناسب لمرضى ضمور العضلات الأكبر من عامين، وذلك بالتعاقد مع إحدى المصرية لدعم القدرات الوطنية، مؤكداً توفر العلاج متوفر لمن هم أكبر من عمر سنتين.

ومن جهة أخرى، أوضح «مجاهد» أن الوزارة تركز على تطعيم الفئات المستحقة للقاحات كورونا عندما تكون الأرصدة المتاحة غير كبيرة، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد توسعا في تطعيم المواطنين بعد توافر أرصدة كبيرة من اللقاحات.

ونوه إلى وصول نحو 2 مليون جرعة من لقاح فايزر هذا الأسبوع، إلى جانب مواد خام تكفي لتصنيع 10 مليون جرعة من لقاح «فاكسيرا سينوفاك» معلنا انتهاء تحاليل 610 ألف جرعة سينوفاك المحلي في معامل هيئة الدواء النصرية، ووصولها لمراكز التطعيمات في جميع المحافظات.