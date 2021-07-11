التنمية المحلية: 1000 مواطن بالمدن استفسروا وتقدموا للحصول على رخصة البناء

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن كل الأحياء والمحافظات مخولة باستقبال الطلبات ولا توجد أماكن غير مسموح استقبال الطلبات بها، موضحا أن نحو 1000 مواطن في المدن استفسروا وتقدموا للحصول على رخصة البناء، وعلى أي مواطن يريد التقدم للحصول على رخصة بناء، التقدم للمركز التكنولوجي ويقدم ما يفيد أن الموقع يصلح للبناء ويقدم رسومات كروكية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تسليم بيانات الصلاحية بعد 10 أيام ودفع الرسوم المقررة وهي محددة ومعلنة للجميع، لافتا إلى أنه بعد الحصول على شهادة صلاحية الموقع يتقدم بعقد مسجل للأرض وشهادة الصلاحية ويقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لتقديم الملف والرسومات الهندسية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الخطوة الثالثة يقوم المهندس بتسليم الملف والخطوة الرابعة يقوم المركز التكنولوجي بمراجعة الملف ثم يتم عمل عقد ثلاثي بين المواطن والمركز والمهندس وبعد 30 يوم يحصل على الرخصة ويبدأ العمل.

وفى سياق مختلف، لفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن تحديد مواعيد غلق المحلات هو شأن خالص للجنة أزمة كورونا وسيتم عرض أمر مد مواعيد غلق محلات المطاعم والكافيهات والنوادي في فترة الصيف على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.