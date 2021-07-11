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الكهرباء: الأحمال تخطت الـ32 ألف ميجا وات لأول مرة ولدينا احتياطى 13 ألفا

الأحد، 11 يوليه 2021 09:24 م
الكهرباء: الأحمال تخطت الـ32 ألف ميجا وات لأول مرة ولدينا احتياطى 13 ألفا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء اليوم الأحد تجاوز لأول مرة الـ32 الف ميجا وات، حيث بلغت الذروة  32 ألفا و100 ميجا وات، وبلغت القدرات المتاحة على الشبكة 45 ألفا و900 ميجا وات.

 

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن الاحتياطي فى الشبكة بلغ مساء اليوم بلغ 13 ألفا و450 ميجا وات، وذلك مع استقرار كبير فى التغذية الكهربية بما يمثل مردود إيجابى لما تم من تطوير فى إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية بدعم  كبير من القيادة السياسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة على كل المستويات ومازال العمل مستمر لتلبية كل الاحتياجات من التغذية الكهربية.

 

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015

 

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة  6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة  بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

مرصد الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

الاحمال

الشبكات

اليوم السابع بلس

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