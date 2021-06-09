روشتة صحية من 8 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة لمحاربة السرطان وأمراض القلب

كتبت مروة هريدى

مضادات الأكسدة هي مركبات ينتجها جسم الإنسان وتوجد أيضًا في الأطعمة، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن مضادات الأكسدة تزيل الجذور الحرة من الجسم والتي يمكن أن تعطل عمل الخلايا أو تتلفها، مما يسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل في العين، ويمكن أن يؤدي نقص مضادات الأكسدة في الجسم أيضًا إلى الشيخوخة المبكرة، ويرصد موقع "تايمز أوف انديا" 10 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والتي قد تمنع الإصابة بالسرطان.

- فيما يلى.. 10 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة:

1- الفراولة

بصرف النظر عن كونها مصدرًا غنيًا بفيتامين سى، فهي تحتوى أيضًا على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين والتي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

2- الخرشوف

غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة بما في ذلك حمض الكلوروجينيك فقد ثبت أن هذا الحمض يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع 2 وحتى أمراض القلب.

3-

ثبت أن البقوليات من أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي ترتبط بتقليل الالتهاب المزمن ونمو خلايا السرطان.



البنجر

4- البنجر

مصدر غني بالألياف والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة المعروفة باسم "البيتالين" التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والجهاز الهضمي.

5- السبانخ

مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية العينين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.



عين جمل

6- عين الجمل

وفقًا لإحدى الدراسات فإن عين الجمل غني بمضادات الأكسدة ومحتوى البوليفينول الذي يمنع الإجهاد التأكسدي ويتحكم أيضًا في الالتهاب والوزن وتمنع الأمراض مثل السرطان.



الشوفان

7- الشوفان

الشوفان غني بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب والسكري.

8- الشوكولاتة الداكنة

تعمل الفلافونويد وحبوب الكاكاو الموجودة في الشوكولاتة الداكنة كمضادات للأكسدة وتلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من السرطان والحفاظ على صحة القلب وكما تُعزز فقدان الوزن.