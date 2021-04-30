5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مفيدة فى الصيف.. منها البروكلى والطماطم

كتبت مروة هريدى

تضمين الأطعمة الغنية ب مضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي اليومي خاصة فى فصل الصيف ضرورى، فهى عبارة عن مركبات أو مواد توجد بشكل طبيعي في بعض الفواكه والخضراوات، وهى ضرورية للغاية لضمان عمل الجسم بشكل طبيعى لأنها تمنع الضرر الذي تسببه المواد المؤكسدة للخلايا، فهى عبارة عن جذور حرة ينتجها الجسم لمحاربة الأجسام الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات، حيث تساعد مضادات الأكسدة في تحييد هذه المواد المؤكسدة وإبقائها تحت السيطرة، لذلك من المهم التأكد من أن نظامك الغذائي غني بمضادات الأكسدة، وفقًا لما ذكره موقع "فوود تى فى".

- فيما يلى.. 5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مفيدة فى فصل الصيف:

1- الزبيب المنقوع

إذا كنت ترغب في إعطاء جسمك جرعة سريعة من مضادات الأكسدة يمكنك تناول حفنة من الزبيب المنقوع، حيث يعد نقع الزبيب وتناوله يوميًا بديلاً صحيًا أكثر من تناوله نيئًا، فالفيتامينات والمعادن الموجودة على القشرة الخارجية للزبيب تذوب في الماء، لذلك تزداد كمية العناصر الغذائية التي يمتصها الجسم ويزداد محتوى مضادات الأكسدة أيضًا، ولكن لابد من تناوله باعتدال لتفادى زيادة الوزن.

2- البروكلي

لا يوجد نظام غذائي لا ينصح فيه بتناول البروكلى فهو من الخضراوات الصحية المتوفرة على مدار العام، لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية مثل الكاروتينات لوتين وزياكسانثين وبيتا كاروتين، ويمكن إضافة البروكلى إلى الشوربة والسلطات.

3- الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وغنية بالفلافونول والبوليفينول، ومع ذلك لابد من تناولها باعتدال وإلا فقد ينتهي بك الأمر بإضافة سعرات حرارية زائدة ومن ثم زيادة فى الوزن.

4- المكسرات

يوصي العديد من الخبراء حول العالم بتضمين المكسرات في نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن تمنحك حفنة من المكسرات يوميًا جرعة صحية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ويتم تحميلها بمضادات الأكسدة التى تسمى البوليفينول ويمكن تناولها بدون الشعور بالذنب لأنها منخفضة في الصوديوم ولا تحتوي على الكوليسترول.

5- الطماطم

الطماطم ضرورية في نظامنا الغذائي على مدار العام، حيث يأتي اللون الأحمر الفاتح للطماطم من مادة كيميائية نباتية تسمى اللايكوبين وهو مضاد للأكسدة مثبت، بالإضافة إلى ذلك فإن الطماطم مليئة باثنين من مضادات الأكسدة الأخرى وهما فيتامين سى و أ، بما يساهم فى الحصول على بشرة متوهجة وأمعاء صحية خلال فصل الصيف.