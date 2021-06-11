حصاد الوزارات.. توجيه رئاسى بفتح حضانات جديدة بالمدارس ومراكز الشباب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزيرة التضامن بندوة اليوم السابع: تلقينا 2500 طلب من أسر لكفالة الأيتام
رئيس الوزراء: نواجه مع العالم 4 تحديات أبرزهم كورونا وقيود السفر.. صور
وزير الخارجية: جائحة كورونا فرضت ضرورة تعزيز التعاون الإفريقى فى قطاع الصحة
متحدث الزراعة: تنفيذ 320 مشروعا بتكلفة 40 مليار جنيه فى عهد الرئيس السيسى
وزيرة التضامن: توجيه من الرئيس بفتح حضانات جديدة بالمدارس ومراكز الشباب
القوى العاملة: تعيين 28 شابا والتفتيش على 128 منشأة بشمال سيناء
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