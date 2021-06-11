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الجمعة، 11 يونيو 2021 06:21 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. توجيه رئاسى بفتح حضانات جديدة بالمدارس ومراكز الشباب

الجمعة، 11 يونيو 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. توجيه رئاسى بفتح حضانات جديدة بالمدارس ومراكز الشباب الكاتب الصحفى أكرم القصاص والدكتورة نيفين القباج
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
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