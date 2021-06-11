وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد أحد مصانع القطاع الخاص لبحث سبل التعاون

كتب زكى القاضى

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خطوط الإنتاج بأحد المصانع التابعة لشركة صناعة وسائل النقل (MCV)، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير، وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه الجولة تأتى في إطار بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خاصةً وأن الشركة تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 25 سنة وتصدر نسبة 60% من إنتاجها لأوروبا ولأفريقيا ودول الخليج وجنوب شرق آسيا ، مؤكداً على إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص ومختلف الجهات بالدولة في مجالات التصنيع المختلفة، وهو ما يعكسه وجود تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاص والجهات المختلفة بالدولة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة.

من جانبه أعرب المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة (MCV) عن تطلعه إلى تحقيق تعاون إستراتيجي مع وزارة الإنتاج الحربي، نظراً لما تتمتع به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيراً إلى أن زيارة الوزير "مرسي" للمصنع تعكس إيمانه بدور القطاع الخاص وإمكانية التكامل بين الجانبين.