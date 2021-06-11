متحدث الزراعة: تنفيذ 320 مشروعا بتكلفة 40 مليار جنيه فى عهد الرئيس السيسى

كتب ــ رامى محيى الدين

قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، إن الوزارة نفذت 320 مشروعا بتكلفة بلغت أكثر من 40 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي غير متضمنة مشروعات البنية التحتية على الرغم من أن هذه المشروعات مهمة للإنتاج الزراعى، لأنها تربط الأماكن وتساهم بشكل كبير في خدمة المزارع مثل محور الدلتا ومحور الضبعة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز: كل المشروعات كان هدفها زيادة المساحة المزروعة مثل مشروع المليون ونصف فدان وجنوب الوادى، وكنا نعمل أيضا على زيادة القدرة الإنتاجية وتطوير نظم الزراعة وتطوير لأصناف مختلفة من التقاوى واستنباط تقاوى المحاصيل الحقلية ومشروعات أخرى لتطوير منظومة الرى ليشعر الفلاح بمزيد من الرخاء وأيضا مشروع حياة كريمة، وهو مشروع متكامل، يتضمن نظام كارت الفلاح ومراكز خدمة متكاملة ومشروع البتلو ومشروع تجميع الألبان لتغيير أنماط الحياة لدى الفلاح.