وزيرة التضامن: توجيه من الرئيس بفتح حضانات جديدة بالمدارس ومراكز الشباب

كتب مدحت وهبة - تصوير سامى وهيب - حسين طلال

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة يخضع لها أكثر من 25 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من مليون طفل، حتى سن 4 سنوات، وهى الفئة العمرية المهمة لبناء الطفل ووجدانه ويوجد لدينا 14.8 ألف حضانة مرخصة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وعددها يصل لـ 10.3 ألف حضانة، مضيفة: الحضانات كان تم إغلاقها بسبب جائحة كورونا حماية للعاملين والأطفال، ثم بدأ فتحها مرة أخرى تدريجا، ووصلنا إلى فتح ما يقرب من 58% من الحضانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتعمل الحضانات حاليا بطاقة استيعابية 75% من الأطفال، موجهة حديثها لأمهات الأطفال: "الحضانة مهمة جدا".

وأضافت الوزيرة خلال ندوة "اليوم السابع"، أن الرئيس السيسي عندما نطرح أى خدمة يؤكد على الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، كذلك تأكيده على الاستثمار من أجل تحسين الخدمات للفئات الضعيفة، مضيفة: وجاء الرئيس بحلول ابتكارية ووجه بفتح المزيد من الحضانات في المدارس نظرا لما يتوفر بها المرافق وأدوار أرضي، وكذلك إنشاء حضانات بمراكز الشباب، وأيضا إنشاء المزيد من الحضانات فى كل قرية من مبادرة "حياة كريمة"، كذلك بتوفير التمويل لفتح المزيد من الحضانات إيمانا منه بقضية الطفولة المبكرة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، زارت مقر جريدة "اليوم السابع"، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.

وتقدمت الوزيرة بالتهنئة للكاتب الصحفى أكرم القصاص، على توليه رئاسة مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، مؤكدة أن اليوم السابع دائما لها الريادة فى نشر الأخبار ومساندة الوزارة فى القضايا المجتمعية.



وتفقدت الوزيرة، بصحبة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أقسام الجريدة المختلفة، وآلية العمل فى صالة التحرير، وكذلك الاطلاع على النسخة المطبوعة، وأشادت الوزيرة، بآليات الموقع الإلكترونى فى نشر الأخبار خاصة فى ظل الاهتمام بالقضايا القومية والمجتمعية.



الدكتورة نيفين القباج بصالة تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج تطلع على آليات عمل صالة تحرير اليوم السابع من الكاتب الصحفى أكرم القصاص



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن داخل صالة تحرير اليوم السابع



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن مع الزميل مدحت وهبه ومحمد خطاب



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن



الزميل مدحت وهبه مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لحظة دخولها مقر اليوم السابع



الكاتب الصحفى أكرم القصاص ووزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص برفقة وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى اكرم القصاص رئيس التحرير وكريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذي ومدحت وهبه نائب رئيس قسم الاخبار ومحمد خطاب



الكاتب الصحفى اكرم القصاص في حوار جانبي مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والدكتورة نيفين القباج وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي ودينا عبد العليم وهمت سلامة ومدحت وهبه



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبه مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات اليوم السابع مع وزيرة التضامن



الكاتب الصحفى أكرم القصاص ووزيرة التضامن الاجتماعي



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يستقبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن



الكاتب الصحفي أكرم القصاص والدكتورة نيفين القباج



الكاتب الصحفي اكرم القصاص يشرح آليات العمل بصالة التحرير



الكاتب الصحفي أكرم القصاص يطلع وزيرة التضامن عمل آليات عمل تلفزيون اليوم السابع



جانب من تفقد الدكتورة نيفين القباج صالة التحرير برفقة الكاتب الصحفى أكرم القصاص



جانب من زيارة وزيرة التضامن صالة تحرير اليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن اليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن لـاليوم السابع



جانب من زيارة وزيرة التضامن لليوم السابع



خلال جولة وزيرة التضامن بصالة تحرير اليوم السابع



خلال زيارة وزيرة التضامن اليوم السابع



رئيس التحرير ووزيرة التضامن وعبد المنعم عبد الفتاح



رئيس التحرير مع وزيرة التضامن



رئيس التحرير يصطحب الدكتورة نيفين القباج لتفقد صالة التحرير



رئيس التحرير يطلع وزيرة التضامن على آليات العمل في نشر الاخبار



لحظة دخول وزيرة التضامن صالة تحرير اليوم السابع مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبه



وزيرة التضامن برفقة رئيس التحرير داخل استوديو تلفزيون اليوم السابع



وزيرة التضامن برفقة رئيس التحرير داخل مقر اليوم السابع



وزيرة التضامن بصالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن تتفقد صالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن تستمع لرئيس التحرير عن باليات العمل



وزيرة التضامن داخل صالة تحرير اليوم السابع



وزيرة التضامن مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص والزملاء محمد خطاب ومدحت وهبه



وزيرة التضامن والكاتب الصحفى أكرم القصاص والزميل مدحت وهبة







