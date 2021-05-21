كيف يساعد المشى كبار السن صحيا؟ دراسة توضح

كتبت هند عادل

أظهرت دراسة جديدة لجامعة نورث كارولينا الأمريكية أن كبار السن يمكن أن يقللوا من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 28 % مع كل 1000 خطوة إضافية يتخذونها كل يوم، حيث درس الخبراء أنماط وعادات المشي لـ 16732 امرأة تزيد أعمارهن عن 60 عامًا، كان المتطوعون يرتدون عدادات خطوات ويبلغون عن أنشطتهم اليومية ثم تتبع الفريق الوفيات من أي سبب في دراسة متابعة للنساء.



فوائد المشى

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية وجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين اتخذوا المزيد من الخطوات في فترات قصيرة عاشوا لفترة أطول ، لكن الفوائد الإجمالية لزيادة الخطوات استقرت عند حوالي 4500 يوميًا، بالمقارنة مع عدم وجود خطوات يومية، ارتبطت كل زيادة أولية قدرها 1000 خطوة في اليوم بانخفاض معدل الوفيات بنسبة 28 % خلال فترة المتابعة.

أوصت ليندسي بوتومز، الخبيرة في علم وظائف الأعضاء والتمارين الرياضية بأن "الطرق السهلة للتحرك يوميًا تشمل المشي إلى العمل إن أمكن أو المشاركة في برنامج تمارين عبر الإنترنت إذا كنت تعمل من المنزل، وأضافت يمكن أن يكون الالتقاء بالأصدقاء في نزهة على الأقدام وليس في المقهى مفيدًا أيضًا فحتى الكميات الصغيرة من النشاط البدني تؤثر بشكل إيجابي على صحتك."

وتابعت أن أخذ فترات راحة منتظمة للتنقل إذا كنت تعمل في مكتب طوال اليوم سيساعدك في الحصول على المزيد من النشاط البدني بسهولة ويُعد المشي أحد أكثر الطرق أمانًا وأسهلها لتحسين اللياقة والصحة بما في ذلك صحة القلب ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

توصي إرشادات اللياقة البدنية الخاصة بالجمعية للبالغين بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط البدني القوى.

قال المؤلف الرئيسي كريستوفر سي مور: "إن التقدم التكنولوجي الذي تم إحرازه في العقود الأخيرة سمح للباحثين بقياس الطفرات القصيرة من النشاط بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء ، تشير المزيد من الأبحاث إلى أن أي نوع من الحركة أفضل من البقاء في وضع الجلوس."

وأضاف مور:"يواجه كبار السن العديد من الحواجز التي تحول دون المشاركة في برامج التمارين المنظمة ، لذلك قد يجد البعض أنه من الملائم والممتع زيادة سلوكيات المشي اليومية ، مثل ركن السيارة بعيدًا قليلاً عن وجهتهم."