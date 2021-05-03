فيروس كورونا.. هل يجب على كبار السن ارتداء الكمامة فى المنزل؟

كتب - محمود جلال

وسط اتنشار فيروس كورونا فى البلاد، أصدرت الحكومة المركزية الهندية بيانًا يوجه المواطنين إلى ارتداء قناع حتى في المنزل والامتناع عن دعوة الضيوف إلى منازلهم، تأتي التوصية في الوقت الذي بلغ إجمالى عدد الحالات الجديدة بالهند 19 مليون، و219 ألف حالة وفاة، فى التقرير التالي نتعرف على إجابة سؤال: لماذا يجب عليك ارتداء قناع في المنزل.

لماذا أوصت السلطات الصحية بارتداء القناع في المنزل؟

- ينتشر فيروس كورونا بشكل أساسي من شخص لآخر من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تنتقل في الهواء عندما يسعل شخص ما أو يعطس.

- يمكن للقطرات الموجودة في الهواء أن تستقر في أفواه أو أنوف الأشخاص في المنطقة المجاورة أو قد يتم استنشاقها.

- يكون خطر انتقال العدوى مرتفعًا عندما تكون المسافة 6 أقدام بين شخصين.



اجراءت احترازية لفيروس كورونا

- يمكن للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض أن يستمروا في نشر العدوى عندما يتحدثون، في المنزل، بوتيرة أسرع.

ما هي مستويات خطورة عدم استخدام القناع؟

- الخطر 1.5% (منخفض) عندما يرتدى كلا الشخصين أقنعة، و 5 % (متوسط) عندما يرتدى الشخص المصاب قناعًا فقط.

- 30% (مرتفع) إذا كان الشخص المصاب لا يرتدي قناعا، ولكن الشخص غير المصاب يرتدي قناعا.



ارتداء قناع في المنزل

لماذا تنصح العديد من الدراسات العالمية باستخدام القناع في المنزل؟

ذكر علماء فى دراسة نشرت حديثا أن "النتائج تشير إلى الاستخدام العالمي لأقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي، ليس فقط في الأماكن العامة، ولكن داخل الأسرة مع تعرض الأفراد لخطر الإصابة".

وأضافت الدراسة: "هذا يدعم أيضًا الاستخدام الشامل لأقنعة الوجه، ويقدم إرشادات حول الحد من المخاطر للعائلات التي تعيش مع شخص ما في الحجر الصحي أو العزلة، وأسر العاملين الصحيين، الذين قد يواجهون مخاطر مستمرة".

ووجدت دراسات أخرى أنه في حالة عدم اتباع إجراءات التباعد الجسدي ، يمكن لشخص واحد أن ينقل العدوى إلى 406 أشخاص في غضون 30 يومًا ومع ذلك، إذا تم تقليل فرص انتقال العدوى بنسبة 50%، فيمكن لشخص واحد أن يصيب حوالي 15 شخصًا خلال هذه الفترة، وإذا تم تقليل فرص انتقال العدوى بنسبة 75%، يمكن لشخص واحد أن يصيب حوالي 2.5 شخص في 30 يوما.