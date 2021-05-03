اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 11:24 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فيروس كورونا.. هل يجب على كبار السن ارتداء الكمامة فى المنزل؟

الإثنين، 03 مايو 2021 11:00 م
فيروس كورونا.. هل يجب على كبار السن ارتداء الكمامة فى المنزل؟ ارتداء الكمامة
كتب - محمود جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وسط اتنشار فيروس كورونا فى البلاد، أصدرت الحكومة المركزية الهندية بيانًا يوجه المواطنين إلى ارتداء قناع حتى في المنزل والامتناع عن دعوة الضيوف إلى منازلهم، تأتي التوصية في الوقت الذي بلغ إجمالى عدد الحالات الجديدة بالهند 19 مليون، و219 ألف حالة وفاة، فى التقرير التالي نتعرف على إجابة سؤال: لماذا يجب عليك ارتداء قناع في المنزل.

 

لماذا أوصت السلطات الصحية بارتداء القناع في المنزل؟

- ينتشر فيروس كورونا بشكل أساسي من شخص لآخر من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تنتقل في الهواء عندما يسعل شخص ما أو يعطس.

- يمكن للقطرات الموجودة في الهواء أن تستقر في أفواه أو أنوف الأشخاص في المنطقة المجاورة أو قد يتم استنشاقها.

- يكون خطر انتقال العدوى مرتفعًا عندما تكون المسافة 6 أقدام بين شخصين.

 

اجراءت احترازية لفيروس كورونا
اجراءت احترازية لفيروس كورونا

 

- يمكن للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض أن يستمروا في نشر العدوى عندما يتحدثون، في المنزل، بوتيرة أسرع.

 

ما هي مستويات خطورة عدم استخدام القناع؟

- الخطر 1.5% (منخفض) عندما يرتدى كلا الشخصين أقنعة، و 5 % (متوسط) عندما يرتدى الشخص المصاب قناعًا فقط.

- 30% (مرتفع) إذا كان الشخص المصاب لا يرتدي قناعا، ولكن الشخص غير المصاب يرتدي قناعا.

ارتداء قناع في المنزل
ارتداء قناع في المنزل

 

لماذا تنصح العديد من الدراسات العالمية باستخدام القناع في المنزل؟

ذكر علماء فى دراسة نشرت حديثا أن "النتائج تشير إلى الاستخدام العالمي لأقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي، ليس فقط في الأماكن العامة، ولكن داخل الأسرة مع تعرض الأفراد لخطر الإصابة".

وأضافت الدراسة: "هذا يدعم أيضًا الاستخدام الشامل لأقنعة الوجه، ويقدم إرشادات حول الحد من المخاطر للعائلات التي تعيش مع شخص ما في الحجر الصحي أو العزلة، وأسر العاملين الصحيين، الذين قد يواجهون مخاطر مستمرة".

ووجدت دراسات أخرى أنه في حالة عدم اتباع إجراءات التباعد الجسدي ، يمكن لشخص واحد أن ينقل العدوى إلى 406 أشخاص في غضون 30 يومًا ومع ذلك، إذا تم تقليل فرص انتقال العدوى بنسبة 50%، فيمكن لشخص واحد أن يصيب حوالي 15 شخصًا خلال هذه الفترة، وإذا تم تقليل فرص انتقال العدوى بنسبة 75%، يمكن لشخص واحد أن يصيب حوالي 2.5 شخص في 30 يوما.

 

 


قناع في المنزل

الاقنعة

فيروس كورونا

كورونا بالهند

كورونا فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فايزر تسحب طلبها للحصول على إذن استخدام الطوارئ للقاح كورونا بالهند

الجمعة، 05 فبراير 2021 01:15 م

نقل أحد متلقي لقاح كورونا بالهند للعناية المركزة بعد إصابته برد فعل تحسسى

الأحد، 17 يناير 2021 06:00 م

تعرف على أبرز 5 أسئلة حول أكبر حملة تطعيم بلقاحات كورونا بالهند

الأحد، 17 يناير 2021 05:30 م

لماذا تم استبعاد الأطفال من حملات التطعيم بلقاحات كورونا بالهند؟

الإثنين، 04 يناير 2021 07:00 م

عدوى فطرية نادرة بين مصابى كورونا بالهند تسبب الوفاة وانتفاخ العين

الأحد، 13 ديسمبر 2020 11:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة