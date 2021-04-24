اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية

السبت، 24 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية طلاب الثانوية العامة
إعداد _ محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الكهرباء: قادرون على تلبية ضعف احتياجات المواطنين رغم ارتفاع درجات الحرارة

اتفاق وزراء مصر واليونان وقبرص على تعاون بين شباب البرلمانيين للدول الثلاث

الأوقاف: إنهاء خدمة من يسمح بإقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بالمساجد

الحكومة تنفى إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

التعليم توجه المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحان أبريل لطلاب النقل

الكهرباء: آخر موعد لتلقى طلبات العدادات الكودية نهاية يونيو المقبل

الصحة: التحلل من الإجراءات الاحترازية يرفع خطر الإصابة بكورونا

التأمينات تستأنف صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الأحد

التنمية المحلية: 1136 مشروعا دخلت حيز التنفيذ ضمن مبادرة "حياة كريمة"

التعليم العالى: لا نية لتأجيل الدراسة بالجامعات ..وتشديد الإجراءات الاحترازية

 


الكهرباء

النظام الاكلتورنى للثانوية العامة

الثانوية العامة

الامتحان الالكترونى للثانوية

كورونا

لقاح كورونا

معاشات ابريل

حياة كريمة

تاجيل الدراسة

اليوم السابع بلس

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