أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
الكهرباء: قادرون على تلبية ضعف احتياجات المواطنين رغم ارتفاع درجات الحرارة
اتفاق وزراء مصر واليونان وقبرص على تعاون بين شباب البرلمانيين للدول الثلاث
الأوقاف: إنهاء خدمة من يسمح بإقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بالمساجد
الحكومة تنفى إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة
التعليم توجه المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحان أبريل لطلاب النقل
الكهرباء: آخر موعد لتلقى طلبات العدادات الكودية نهاية يونيو المقبل
الصحة: التحلل من الإجراءات الاحترازية يرفع خطر الإصابة بكورونا
التأمينات تستأنف صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الأحد
التنمية المحلية: 1136 مشروعا دخلت حيز التنفيذ ضمن مبادرة "حياة كريمة"
التعليم العالى: لا نية لتأجيل الدراسة بالجامعات ..وتشديد الإجراءات الاحترازية
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