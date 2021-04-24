أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية

إعداد _ محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الكهرباء: قادرون على تلبية ضعف احتياجات المواطنين رغم ارتفاع درجات الحرارة

اتفاق وزراء مصر واليونان وقبرص على تعاون بين شباب البرلمانيين للدول الثلاث

الأوقاف: إنهاء خدمة من يسمح بإقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بالمساجد

الحكومة تنفى إلغاء النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

التعليم توجه المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحان أبريل لطلاب النقل



الكهرباء: آخر موعد لتلقى طلبات العدادات الكودية نهاية يونيو المقبل



الصحة: التحلل من الإجراءات الاحترازية يرفع خطر الإصابة بكورونا



التأمينات تستأنف صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الأحد



التنمية المحلية: 1136 مشروعا دخلت حيز التنفيذ ضمن مبادرة "حياة كريمة"



التعليم العالى: لا نية لتأجيل الدراسة بالجامعات ..وتشديد الإجراءات الاحترازية



