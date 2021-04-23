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عصر تخفيف الأحمال ذهب بلا عودة..

الكهرباء: قادرون على تلبية ضعف احتياجات المواطنين رغم ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 23 أبريل 2021 07:22 م
الكهرباء: قادرون على تلبية ضعف احتياجات المواطنين رغم ارتفاع درجات الحرارة الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هناك استقرارا فى الشبكة القومية للكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة، موكدا أن مركز التحكم القومى لم يلجأ إلى تخفيف الأحمال منذ بدء الموجة الحارة التى اجتاحت محافظات الجمهورية قائلا: "عصر تخفيف الأحمال ذهب بلا عودة".

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة وانتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا تصل إلى 56 ألف ميجا وات، موكدا أن احتياجات المواطنين من الكهرباء لا تتعدى الـ31ـ الف ميجا وات  فى وقت الذروة .

وقال الدكتور أيمن حمزة أن مصر لم تشهد أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 20 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل الشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الاحتياطي فى الشبكة الكهربائية

أيمن حمزة

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