الكهرباء: آخر موعد لتلقى طلبات العدادات الكودية نهاية يونيو المقبل

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية شهر يونيو 2021.

وأضاف "حمزة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التى تم تقديمها على المنصة الإلكترونية والتى بلغت حتى الآن حوالى مليونا و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وتابع "حمزة"، أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، موكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق، ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.

وأشار إلى أن الهدف من تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى لمستخدمى نظام الممارسة، وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.