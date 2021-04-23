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الأوقاف: إنهاء خدمة من يسمح بإقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بالمساجد

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:18 م
الأوقاف: إنهاء خدمة من يسمح بإقامة الاعتكاف أو موائد إطعام بالمساجد وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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حذرت وزارة الأوقاف، من أنها ستنهى على الفور خدمة أى من العاملين بها حال ثبوت سماحه أو تغاضيه أو تقصيره فى واجبه الوظيفى بما يمكن أى شخص أو جماعة من إقامة أى اعتكاف أو موائد إطعام بأى من المساجد أو ملحقاتها.
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أى شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك هو خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر، مؤكدة أن من يقوم بذلك آثم شرعًا وجاهل بمقاصد الشريعة، ومستوجب للردع، لأن الحفاظ على حياة الخلق وتجنيب تعريضهم للخطر مطلب شرعى من المقاصد والكليات الست التى أوجب الشرع الحنيف الحفاظ عليها .
 
ويعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة وجميع جهات المتابعة والتفتيش بها ولجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتكثيف المتابعة، وسرعة اتخاذ اللازم تجاه أى مخالفة، مع اعتبار لجنة المتابعة فى حالة انعقاد دائم حتى نهاية الشهر الكريم.
 
وكانت وزارة الأوقاف أكدت على ضوابط الصلاة فى المساجد كما يلى:
1.ارتداء الكمامة.
2. اصطحاب المصلى الشخصي.
3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.
4. استمرار عدم فتح دورات المياه.
5. استمرار عدم فتح الأضرحة.
6. استمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.
7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة.
8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.
9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.
10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية.
11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية , وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق , وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر، أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.
12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع.
13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح.
14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.
 

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